Jaros Cadez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaros Cadez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaros Cadez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaros Cadez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaros Cadez 22 Şubat 2003 tarihinde Kranj şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Jaroš Čadež şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaros Cadez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zmiya s.r.o yapmaktadır. Jaros Cadez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Triglav Kranj futbol takımında oynamaktadır. NK Triglav Kranj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaros Cadez'nin NK Triglav Kranj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaros Cadez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaros Cadez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaros Cadez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaros Cadez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında NK Triglav U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Triglav

Jaros Cadez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaros Cadez şuan NK Triglav Kranj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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