Jaroslav Brejcha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslav Brejcha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaroslav Brejcha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jaroslav Brejcha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jaroslav Brejcha 9 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jaroslav Brejcha Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaroslav Brejcha'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jaroslav Brejcha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jaroslav Brejcha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında SK Slavia U19
28 Temmuz 2021 yılında M. Boleslav U19
1 Temmuz 2022 yılında Ml. Boleslav B
Jaroslav Brejcha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jaroslav Brejcha şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Kyje Praha (2010-2014), FK Viktoria Žižkov (2014-2016), SK Slavia Praha (2016-2021), FK Mladá Boleslav (2021-2022)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.