Jaroslav Malek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslav Malek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaroslav Malek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaroslav Malek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaroslav Malek 9 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jaroslav Málek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaroslav Malek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jaroslav Malek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaroslav Malek'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaroslav Malek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaroslav Malek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaroslav Malek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaroslav Malek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Jihlava B

24 Mart 2011 yılında FK Pelhrimov

26 Temmuz 2011 yılında MSK Breclav

8 Mart 2013 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2013 yılında MSK Breclav

18 Temmuz 2013 yılında Fotbal Trinec

23 Şubat 2015 yılında FC Hlucin

30 Haziran 2015 yılında Fotbal Trinec

22 Ocak 2017 yılında FC Hlucin

19 Temmuz 2019 yılında SK Lisen

1 Temmuz 2022 yılında Karvina

Jaroslav Malek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaroslav Malek şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Rájec-Jestřebí (1998 - 2002)FC Boskovice (2002 - 2003)FC Zbrojovka Brno (2003 - 2004)FK Rájec-Jestřebí (2004 - 2005)FC Vysočina Jihlava (2005 - 2010)

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