Jaroslav Malek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslav Malek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jaroslav Malek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jaroslav Malek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jaroslav Malek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslav Malek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jaroslav Malek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslav Malek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaroslav Malek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaroslav Malek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaroslav Malek 9 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jaroslav Málek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaroslav Malek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jaroslav Malek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaroslav Malek'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaroslav Malek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaroslav Malek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jaroslav Malek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaroslav Malek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Jihlava B

24 Mart 2011 yılında FK Pelhrimov

26 Temmuz 2011 yılında MSK Breclav

8 Mart 2013 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2013 yılında MSK Breclav

18 Temmuz 2013 yılında Fotbal Trinec

23 Şubat 2015 yılında FC Hlucin

30 Haziran 2015 yılında Fotbal Trinec

22 Ocak 2017 yılında FC Hlucin

19 Temmuz 2019 yılında SK Lisen

1 Temmuz 2022 yılında Karvina

Jaroslav Malek kimdir

Jaroslav Malek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaroslav Malek şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Rájec-Jestřebí (1998 - 2002)
FC Boskovice (2002 - 2003)
FC Zbrojovka Brno (2003 - 2004)
FK Rájec-Jestřebí (2004 - 2005)
FC Vysočina Jihlava (2005 - 2010)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jaroslav Malek nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Simon Sumbera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Sumbera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Sumbera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Sumbera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
George Peers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Peers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
George Peers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Peers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
BTK, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirdi! Ekşi Sözlük'ten açıklama geldi!
BTK, Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirdi! Ekşi Sözlük'ten açıklama geldi!
Tom Ulbrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Ulbrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Ulbrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Ulbrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!