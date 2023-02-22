Jaroslav Perina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslav Perina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaroslav Perina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaroslav Perina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaroslav Perina 19 Ocak 2000 tarihinde Chrudim şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jaroslav Peřina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaroslav Perina Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jaroslav Perina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jaroslav Perina'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaroslav Perina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaroslav Perina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaroslav Perina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaroslav Perina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Jablonec B

1 Ocak 2019 yılında Jablonec

26 Ağustos 2020 yılında Jihlava

30 Haziran 2021 yılında Jablonec

19 Temmuz 2021 yılında Jihlava

Jaroslav Perina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaroslav Perina şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Hlinsko (2006 - 2009)MFK Chrudim (2009)FC Hradec Králové (2010 - 2011)SK Sokol Prosetín (2011 - 2012)FC Hradec Králové (2012)FK Pardubice (2012 - 2015)AC Sparta Praha (2015 - 2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.