Jaroslav Vanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslav Vanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaroslav Vanek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jaroslav Vanek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jaroslav Vanek 30 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jaroslav Vaněk şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jaroslav Vanek Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaroslav Vanek'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jaroslav Vanek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jaroslav Vanek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag U19
Jaroslav Vanek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jaroslav Vanek şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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AC Sparta Praha (2012 - )
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