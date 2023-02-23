Jaroslaw Jach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslaw Jach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaroslaw Jach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaroslaw Jach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaroslaw Jach 17 Şubat 1994 tarihinde Bielawa şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jarosław Przemysław Jach şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaroslaw Jach Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pawel Staniszewski yapmaktadır. Jaroslaw Jach, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaroslaw Jach'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jaroslaw Jach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaroslaw Jach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jaroslaw Jach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaroslaw Jach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında L. Dzierzoniow

1 Mart 2013 yılında Zaglebie Lubin

23 Ocak 2018 yılında Crystal Palace

24 Temmuz 2018 yılında Ç. Rizespor

31 Ocak 2019 yılında Crystal Palace

2 Şubat 2019 yılında FC Sheriff

29 Ağustos 2019 yılında Crystal Palace

31 Ağustos 2019 yılında Rakow

31 Temmuz 2020 yılında Crystal Palace

6 Ekim 2020 yılında Fortuna Sittard

31 Aralık 2020 yılında Crystal Palace

9 Ocak 2021 yılında Rakow

30 Haziran 2021 yılında Crystal Palace

1 Temmuz 2022 yılında Zaglebie Lubin

Jaroslaw Jach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaroslaw Jach şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jaroslaw Jach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pogoń Pieszyce, Lechia Dzierżoniów

Polonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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