Jaroslaw Kubicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaroslaw Kubicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaroslaw Kubicki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaroslaw Kubicki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaroslaw Kubicki 7 Ağustos 1995 tarihinde Lubin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jarosław Kubicki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaroslaw Kubicki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Jaroslaw Kubicki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jaroslaw Kubicki'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jaroslaw Kubicki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaroslaw Kubicki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jaroslaw Kubicki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaroslaw Kubicki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lubin II

26 Mayıs 2014 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2018 yılında Lechia Gdansk

Jaroslaw Kubicki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaroslaw Kubicki şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jaroslaw Kubicki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zagłębie Lubin

Polonya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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