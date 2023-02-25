Jarrod Carluccio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jarrod Carluccio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jarrod Carluccio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jarrod Carluccio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jarrod Carluccio 8 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jarrod Carluccio Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 451 FC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 10 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Jarrod Carluccio'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jarrod Carluccio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jarrod Carluccio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jarrod Carluccio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jarrod Carluccio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2020 yılında Western Sydney

Jarrod Carluccio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jarrod Carluccio şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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