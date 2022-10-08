Jarse Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Jarse Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Jarse Makinesi İşçisi ne iş yapar, Jarse Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Jarse Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Jarse Makinesi İşçisi Tanımı;

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Jarse Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Jarse Makinesi İşçisi Maaşları

Jarse Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Jarse Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Jarse Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.57

Meslek Adı :

Jarse Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pijmalık, gömleklik veya bunların benzeri kumaşları dokuyan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Jarse Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İplik sarılı makaraları makineye takıp iplik uçlarını makinenin ilgili kısımlarından geçirmek,

b) Makineyi çalıştırıp, dokunan kumaşın ucunu silindirler arasından geçirip sarma tırnaklarına takmak,

c) Makinenin çalışmasına nezaret edip, dokuma işleminin hatasız olarak yürütülmesini sağlamak,

d) Kopan iplik uçlarını bağlamak,

e) Kırılan tarak ve iğneleri değiştirmek,

f) Boşalan iplik bobinlerinin yerine dolularını takmak,

g) Dokunan kumaş topunun uzunluğunu numaratörden kontrol edip, istenilen uzunluğu gelen kumaş topunun ucunu keserek topu makineden çıkarmak,

h) Makinede meydana gelen arızaları (8262.29) Tahar Takım Hazırlayıcıya bildirmek,

i) Makineyi çalışmaya hazırlayabilir. Gerekli ayarları yapabilir veya bu tür çalışmalara iştirak edebilir. Bakım ve tamir çalışmalarına katılabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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