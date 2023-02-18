Jasa Martincic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasa Martincic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasa Martincic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasa Martincic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasa Martincic 6 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasa Martincic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jasa Martincic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jasa Martincic'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jasa Martincic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasa Martincic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jasa Martincic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasa Martincic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2019 yılında Kety Bistrica

1 Mart 2022 yılında NK Dob

18 Ağu 2022 yılında Kety Bistrica

Jasa Martincic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasa Martincic şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.