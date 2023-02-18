Jasin Nuredini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasin Nuredini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasin Nuredini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasin Nuredini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasin Nuredini 1 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasin Nuredini Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jasin Nuredini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Jasin Nuredini'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jasin Nuredini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasin Nuredini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasin Nuredini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasin Nuredini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2021 yılında Rad Belgrad U19

1 Ağu 2021 yılında Rad Belgrad

Jasin Nuredini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasin Nuredini şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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