Jasir Asani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasir Asani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasir Asani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasir Asani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasir Asani 19 Mayıs 1995 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arnavutluk,Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasir Asani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Dreams yapmaktadır. Jasir Asani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jasir Asani'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jasir Asani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jasir_asani10/

Jasir Asani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasir Asani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasir Asani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasir Asani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vardar

25 Ocak 2017 yılında FC Shkupi

30 Haziran 2017 yılında Vardar

24 Temmuz 2017 yılında Pobeda Prilep

22 Eylül 2017 yılında FK Partizani

7 Ocak 2020 yılında AIK

12 Ağustos 2020 yılında FK Partizani

8 Temmuz 2021 yılında Kisvárda

1 Ocak 2023 yılında Gwangju FC

Jasir Asani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasir Asani şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jasir Asani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vardar Skopje

Arnavutluk U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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