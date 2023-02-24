Jasmin Agovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Agovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jasmin Agovi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jasmin Agovi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jasmin Agovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Agovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jasmin Agovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Agovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasmin Agovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasmin Agovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasmin Agovi 13 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasmin Agovi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIFA SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jasmin Agovi'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jasmin Agovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasmin Agovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jasmin Agovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasmin Agovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2016 yılında KF Vllaznia

1 Temmuz 2017 yılında Rudar Pljevlja

7 Temmuz 2018 yılında Mladost Ljes

10 Temmuz 2021 yılında Rudar Pljevlja

8 Ağustos 2022 yılında FK Podgorica

1 Ocak 2023 yılında Otrant-Olympic

Jasmin Agovi kimdir

Jasmin Agovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasmin Agovi şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jasmin Agovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jasmin Agovi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Depremde kayan iki dağın altında kaldılar: Mutlu köyü 48 kişiye mezar oldu! Yürek yakan görüntü...
Depremde kayan iki dağın altında kaldılar: Mutlu köyü 48 kişiye mezar oldu! Yürek yakan görüntü...
Milija Golubovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milija Golubovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milija Golubovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milija Golubovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Vincze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Vincze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Vincze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Vincze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
%C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 %C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
%C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 %C4%86Amil %C4%8Cau Scaron İ Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!