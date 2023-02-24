Jasmin Agovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Agovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasmin Agovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasmin Agovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasmin Agovi 13 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasmin Agovi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIFA SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jasmin Agovi'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jasmin Agovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasmin Agovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jasmin Agovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasmin Agovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2016 yılında KF Vllaznia

1 Temmuz 2017 yılında Rudar Pljevlja

7 Temmuz 2018 yılında Mladost Ljes

10 Temmuz 2021 yılında Rudar Pljevlja

8 Ağustos 2022 yılında FK Podgorica

1 Ocak 2023 yılında Otrant-Olympic

Jasmin Agovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasmin Agovi şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jasmin Agovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.