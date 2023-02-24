Jasmin Berbic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Berbic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasmin Berbic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasmin Berbic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasmin Berbic 15 Eylül 1998 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Jasmin Berbić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasmin Berbic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jasmin Berbic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jasmin Berbic'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jasmin Berbic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasmin Berbic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasmin Berbic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasmin Berbic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2016 yılında Bijeljina U19

31 Temmuz 2017 yılında Slaven Zivinice

27 Temmuz 2018 yılında Br. Gracanica

9 Temmuz 2019 yılında Slaven Zivinice

30 Temmuz 2020 yılında Simm-Bau

14 Şubat 2022 yılında Travnik

1 Temmuz 2022 yılında OFK Gradina

Jasmin Berbic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasmin Berbic şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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