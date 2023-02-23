Jasmin Buric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Buric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasmin Buric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasmin Buric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasmin Buric 18 Şubat 1987 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jasmin Burić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasmin Buric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Jasmin Buric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jasmin Buric'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jasmin Buric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasmin Buric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jasmin Buric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasmin Buric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Celik Zenica

1 Ocak 2009 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2019 yılında Hapoel Haifa

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2022 yılında Zaglebie Lubin

Jasmin Buric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasmin Buric şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jasmin Buric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Celik Zenica

Bosna-Hersek takımında 1 numaralı formasıyla 1 Haziran 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Ekim 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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