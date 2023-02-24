Jasmin Celikovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Celikovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jasmin Celikovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jasmin Celikovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jasmin Celikovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Celikovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jasmin Celikovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Celikovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasmin Celikovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasmin Celikovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasmin Celikovic 7 Ocak 1999 tarihinde Bihać şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Jasmin Čeliković şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasmin Celikovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jasmin Celikovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jasmin Celikovic'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jasmin Celikovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/jass_6_

Jasmin Celikovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasmin Celikovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jasmin Celikovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasmin Celikovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2012 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2014 yılında NK Zagreb U17

17 Ağustos 2015 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka U19

6 Temmuz 2018 yılında Inter Zapresic

30 Haziran 2019 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2019 yılında Zrinjski Mostar

28 Ocak 2020 yılında HNK Rijeka

9 Eylül 2020 yılında SKF Sered

25 Ocak 2021 yılında HNK Rijeka

8 Şubat 2021 yılında Zeljeznicar

31 Mayıs 2021 yılında HNK Rijeka

8 Temmuz 2021 yılında FK Tuzla City

Jasmin Celikovic kimdir

Jasmin Celikovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasmin Celikovic şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Jasmin Celikovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 14 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Jasmin Celikovic nereli

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