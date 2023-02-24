Jasmin Krsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Krsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasmin Krsic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasmin Krsic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasmin Krsic 2 Mart 2000 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Jasmin Kršić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasmin Krsic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jasmin Krsic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jasmin Krsic'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jasmin Krsic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasmin Krsic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasmin Krsic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasmin Krsic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Sarajevo U17

12 Şubat 2016 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar

30 Temmuz 2020 yılında TOSK Tesanj

23 Temmuz 2021 yılında OFK Gradina

Jasmin Krsic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasmin Krsic şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jasmin Krsic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

- FK Academy Sarajevo

Bosna-Hersek U19 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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