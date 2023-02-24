Jasmin Muhovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Muhovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasmin Muhovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasmin Muhovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasmin Muhovic 2 Nisan 1989 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Јасмин Муховић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasmin Muhovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer As yapmaktadır. Jasmin Muhovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 5 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jasmin Muhovic'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jasmin Muhovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasmin Muhovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasmin Muhovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasmin Muhovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FK Mladost

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2017 yılında FK Iskra

1 Temmuz 2017 yılında Mladost Ljes

1 Eylül 2019 yılında KF Liria

5 Ağustos 2020 yılında Arsenal Tivat

Jasmin Muhovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasmin Muhovic şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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