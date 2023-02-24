Jasmin Osmic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Osmic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasmin Osmic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasmin Osmic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasmin Osmic 13 Temmuz 2001 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Jasmin Osmić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasmin Osmic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Klub 7 yapmaktadır. Jasmin Osmic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jasmin Osmic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jasmin Osmic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasmin Osmic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasmin Osmic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasmin Osmic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sloboda T U19

1 Temmuz 2020 yılında Sloboda Tuzla

Jasmin Osmic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasmin Osmic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Jasmin Osmic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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