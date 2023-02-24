Jasmin Softic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasmin Softic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasmin Softic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasmin Softic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasmin Softic 19 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Jasmin Softić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasmin Softic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jasmin Softic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Lukavac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Lukavac takımına - tarihinde katılmıştır. Jasmin Softic'nin FK Radnicki Lukavac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jasmin Softic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasmin Softic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasmin Softic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasmin Softic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasmin Softic şuan FK Radnicki Lukavac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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