Jason Bahamboula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Bahamboula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Bahamboula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jason Bahamboula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jason Bahamboula 15 Haziran 2001 tarihinde Caen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fransa,Kongo uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jason Bahamboula Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Jason Bahamboula, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jason Bahamboula'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jason Bahamboula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jason Bahamboula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında SM Caen B
1 Ocak 2020 yılında Guimarães A23
1 Temmuz 2020 yılında Guimarães B
Jason Bahamboula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jason Bahamboula şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.
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