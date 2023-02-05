Jason Berthomier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Berthomier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Berthomier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Berthomier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Berthomier 6 Ocak 1990 tarihinde Montluçon şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Berthomier Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Sport & Entertainment yapmaktadır. Jason Berthomier, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jason Berthomier'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jason Berthomier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jas_berthomier/

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Jason Berthomier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jason Berthomier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jason Berthomier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Berthomier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Domérat

1 Temmuz 2010 yılında AS Moulins

1 Temmuz 2014 yılında Bourg-Péronnas

17 Temmuz 2017 yılında Stade Brestois

1 Temmuz 2018 yılında Troyes

2 Ocak 2019 yılında Clermont Foot

1 Eylül 2022 yılında Valenciennes FC

Jason Berthomier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Berthomier şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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