Jason Cummings kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Cummings Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Cummings adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Cummings Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Cummings 1 Ağustos 1995 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya,İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Jason Steven Cummings şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Cummings Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Jason Cummings, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 23 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jason Cummings'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jason Cummings Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jason Cummings isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jason Cummings Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Cummings futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hearts FC U17

1 Temmuz 2012 yılında Hutchison Vale BC

1 Temmuz 2013 yılında Hibernian FC

1 Temmuz 2017 yılında Nottm Forest

15 Ocak 2018 yılında Glasgow Rangers

14 Mayıs 2018 yılında Nottm Forest

13 Temmuz 2018 yılında Peterborough

30 Ocak 2019 yılında Nottm Forest

31 Ocak 2019 yılında Luton

31 Mayıs 2019 yılında Nottm Forest

2 Eylül 2019 yılında Shrewsbury

28 Ocak 2021 yılında Dundee FC

23 Ocak 2022 yılında Central Coast

Jason Cummings Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Cummings şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jason Cummings Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hutchison Vale (2001-2007), Heart of Midlothian FC (2007-2012), Hutchison Vale (2012/13)

Avustralya takımında 25 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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