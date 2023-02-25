Jason Cummings kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Cummings Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jason Cummings kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jason Cummings ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jason Cummings kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Cummings Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jason Cummings kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Cummings Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Cummings adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Cummings Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Cummings 1 Ağustos 1995 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya,İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Jason Steven Cummings şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Cummings Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Jason Cummings, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 23 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jason Cummings'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jason Cummings Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jason Cummings isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jason Cummings Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Cummings futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hearts FC U17

1 Temmuz 2012 yılında Hutchison Vale BC

1 Temmuz 2013 yılında Hibernian FC

1 Temmuz 2017 yılında Nottm Forest

15 Ocak 2018 yılında Glasgow Rangers

14 Mayıs 2018 yılında Nottm Forest

13 Temmuz 2018 yılında Peterborough

30 Ocak 2019 yılında Nottm Forest

31 Ocak 2019 yılında Luton

31 Mayıs 2019 yılında Nottm Forest

2 Eylül 2019 yılında Shrewsbury

28 Ocak 2021 yılında Dundee FC

23 Ocak 2022 yılında Central Coast

Jason Cummings kimdir

Jason Cummings Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Cummings şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hutchison Vale (2001-2007), Heart of Midlothian FC (2007-2012), Hutchison Vale (2012/13)

Jason Cummings Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 25 numaralı formasıyla 25 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jason Cummings nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Huikang Cai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huikang Cai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Huikang Cai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huikang Cai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anton Mlinaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Mlinaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anton Mlinaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Mlinaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Murahmetjan Muzepper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murahmetjan Muzepper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Murahmetjan Muzepper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murahmetjan Muzepper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordan Courtney Perkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Courtney Perkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordan Courtney Perkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Courtney Perkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Osman Güner'inBiyografisi
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Rusya Ukrayna savaşı hakkında önemli kararlar verildi!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi