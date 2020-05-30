Jason Derula matkapla mısır yeme akımına uydu! Üst dişlerinden oldu

Mısır koçanını matkabın ucuna takan ünlü fenomen Jason Derula, matkabı çalıştırmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Yavaş yavaş ayarını yükselten Amerikalı fenomen dişlerini kırdı. Bir anda acı içinde duran fenomen ne yapacağını şaşırdı. Derula, onu izleyenlere "Sakın bunu denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin" dedi.