Jason Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Flores 28 Şubat 1997 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Jason Flores Abrigo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Flores Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Jason Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jason Flores'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jason Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jason Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jason Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Antofagasta

31 Aralık 2018 yılında Unión Española

1 Ocak 2019 yılında Antofagasta

1 Ocak 2023 yılında Curicó Unido

31 Aralık 2023 yılında Antofagasta

Jason Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Flores şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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