Jason Geria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Geria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Geria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Geria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Geria 10 Mayıs 1993 tarihinde Canberra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avustralya,Uganda uyrukludur.Gerçek adı da Jason Kato Geria şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Geria Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jason Geria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jason Geria'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jason Geria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jason Geria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jason Geria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Geria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Brisbane U21

29 Kasım 2012 yılında Melbourne

2 Mart 2018 yılında JEF Utd. Chiba

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

22 Mart 2021 yılında Perth Glory

14 Temmuz 2021 yılında Melbourne

Jason Geria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Geria şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Jason Geria Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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