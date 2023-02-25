Jason Hoffman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Hoffman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Hoffman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Hoffman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Hoffman 28 Ocak 1989 tarihinde Newcastle şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Jason Michael Hoffman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Hoffman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jason Hoffman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 17 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Jason Hoffman'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jason Hoffman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jason Hoffman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jason Hoffman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Hoffman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Newcastle

1 Temmuz 2010 yılında Melbourne Heart

1 Şubat 2011 yılında Richmond SC

1 Eylül 2011 yılında Melbourne Heart

17 Temmuz 2015 yılında Newcastle

Jason Hoffman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Hoffman şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jason Hoffman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hamilton Olympic, NSW Institute of Sport

Avustralya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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