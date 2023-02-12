Jason Holt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Holt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jason Holt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jason Holt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jason Holt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Holt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jason Holt

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Holt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Holt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Holt 19 Şubat 1993 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Holt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trueno Sports yapmaktadır. Jason Holt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 11 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Jason Holt'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jason Holt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JasonHolt10

Jason Holtboyu ve yaşı kaç

Jason Holt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jason Holt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Jason Holt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Holt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Hearts FC U17

1 Temmuz 2010 yılında Hearts FC U20

21 Kasım 2011 yılında Raith Rovers

5 Ocak 2012 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2012 yılında Heart of Midl.

30 Ocak 2015 yılında Sheff Utd

31 Mayıs 2015 yılında Heart of Midl.

22 Temmuz 2015 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2018 yılında Fleetwood

31 Mayıs 2019 yılında Glasgow Rangers

2 Eylül 2019 yılında St. Johnstone

20 Mayıs 2020 yılında Glasgow Rangers

11 Ağu 2020 yılında Livingston FC

Jason Holt kimdir

Jason Holt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Holt şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Musselburgh Windsor (2000-2002), Heart of Midlothian FC (2002-2012)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jason Holt nereli

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