Jason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason 6 Temmuz 1994 tarihinde A Coruña şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Remeseiro Salgueiro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Jason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jason'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jason Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Montañeros U19

1 Temmuz 2011 yılında Ferrol U19

1 Temmuz 2012 yılında Levante Juv. A

1 Temmuz 2013 yılında Levante B

14 Ağu 2014 yılında Villarreal CF B

26 Ocak 2015 yılında Atl. Levante

1 Temmuz 2015 yılında Levante

31 Ağu 2015 yılında Albacete

30 Haziran 2016 yılında Levante

1 Temmuz 2019 yılında Valencia

2 Eylül 2019 yılında Getafe

20 Ağu 2020 yılında Valencia

3 Ocak 2022 yılında Alavés

Jason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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