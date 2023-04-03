Jason Mbock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Mbock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Mbock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Mbock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Mbock 1 Kasım 1999 tarihinde Créteil şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fransa,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Jason Lazare Mbock şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Mbock Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kelyxane Sport Agency yapmaktadır. Jason Mbock, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jason Mbock'nin Angers SCO B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jason Mbock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jason Mbock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jason Mbock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Mbock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Monaco U19

1 Temmuz 2018 yılında Monaco B

1 Temmuz 2019 yılında Angers SCO B

7 Eylül 2020 yılında Neuchâtel Xamax

30 Haziran 2021 yılında Angers SCO B

Jason Mbock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Mbock şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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