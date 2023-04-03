Jason Meerstadt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Meerstadt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Meerstadt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Meerstadt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Meerstadt 10 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Meerstadt Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jason Meerstadt'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jason Meerstadt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jason Meerstadt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jason Meerstadt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Meerstadt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Haaglandia Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Sparta Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Sparta R. U17

1 Temmuz 2018 yılında Sparta U19

1 Temmuz 2019 yılında Sparta U21

Jason Meerstadt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Meerstadt şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

HSV DUNO (-2008), Feyenoord (2008-2010), Haaglandia (2010-2011) Sparta Rotterdam (2011-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.