Jason Noslin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Noslin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Noslin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Noslin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Noslin 9 Şubat 2000 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.Gerçek adı da Jason Jonathan Brian Noslin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Noslin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fostersportmanagement yapmaktadır. Jason Noslin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 21 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jason Noslin'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jason Noslin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jason Noslin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jason Noslin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Noslin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Alexandria U19

14 Ağustos 2019 yılında Braga U23

1 Temmuz 2020 yılında Braga B

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Mart 2022 yılında Kauno Zalgiris

Jason Noslin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Noslin şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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