Jason Pendant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jason Pendant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jason Pendant adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jason Pendant Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jason Pendant 9 Şubat 1997 tarihinde Sarcelles şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa,Vietnam uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jason Pendant Quang Vinh şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jason Pendant Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carmenta yapmaktadır. Jason Pendant, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jason Pendant'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jason Pendant Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jason_pendant/

Haberin Devamı

Jason Pendant Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jason Pendant isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Jason Pendant Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jason Pendant futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Sochaux B

1 Kasım 2016 yılında FC Sochaux

10 Mart 2020 yılında New York RB

12 Temmuz 2022 yılında Quevilly Rouen

Jason Pendant Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jason Pendant şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AAS Sarcelles (2004-2006, 2007-2011), ESM Le Thillay (2006-2007), FC Sochaux-Montbéliard (2011-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.