Jasper Sols kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasper Sols Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasper Sols adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasper Sols Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasper Sols 30 Haziran 1995 tarihinde Lier şehrinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasper Sols Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oneteam-Onedream yapmaktadır. Jasper Sols, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jasper Sols'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jasper Sols Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasper Sols isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasper Sols Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasper Sols futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2014 yılında KV Turnhout

30 Haziran 2014 yılında Lierse SK U21

27 Ağu 2014 yılında Dessel Sport

1 Temmuz 2016 yılında KMSK Deinze

1 Temmuz 2018 yılında KSK Lierse Kem.

1 Temmuz 2020 yılında Dessel Sport

Jasper Sols Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasper Sols şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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