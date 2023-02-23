Jasper Van Heertum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasper Van Heertum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasper Van Heertum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasper Van Heertum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasper Van Heertum 10 Kasım 1997 tarihinde Valkenswaard şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasper Van Heertum Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PURE yapmaktadır. Jasper Van Heertum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jasper Van Heertum'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jasper Van Heertum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasper Van Heertum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasper Van Heertum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasper Van Heertum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında PSV U17

1 Temmuz 2013 yılında Lommel U19

1 Temmuz 2016 yılında Lommel United

4 Temmuz 2017 yılında Telstar

26 Temmuz 2019 yılında De Graafschap

1 Temmuz 2022 yılında Botev Plovdiv

Jasper Van Heertum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasper Van Heertum şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

RKVV Dommelen (-2007), PSV Eindhoven (2007-2013), Lommel SK (2013-2016)

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