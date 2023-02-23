Jasse Tuominen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasse Tuominen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jasse Tuominen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jasse Tuominen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jasse Tuominen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasse Tuominen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jasse Tuominen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasse Tuominen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasse Tuominen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasse Tuominen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasse Tuominen 12 Kasım 1995 tarihinde Lahti şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Jasse Sakari Tuominen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasse Tuominen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FTC yapmaktadır. Jasse Tuominen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jasse Tuominen'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jasse Tuominen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jassetuominen

Jasse Tuominen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasse Tuominen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jasse Tuominen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasse Tuominen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Lahti

28 Nisan 2015 yılında Mikkelin

1 Eylül 2015 yılında FC Lahti

14 Mart 2017 yılında BATE Borisov

1 Ocak 2020 yılında Häcken

31 Mart 2022 yılında Tromsø IL

31 Aralık 2022 yılında Häcken

26 Ocak 2023 yılında KuPS

Jasse Tuominen kimdir

Jasse Tuominen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasse Tuominen şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Reipas Lahti (-2014)

Jasse Tuominen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Finlandiya takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Jasse Tuominen nereli

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