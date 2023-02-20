Jassem Koleilat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jassem Koleilat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jassem Koleilat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jassem Koleilat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jassem Koleilat 30 Temmuz 1999 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Kanada uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jassem Koleilat Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Los Angeles FC futbol takımında oynamaktadır. Los Angeles FC takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Jassem Koleilat'nin Los Angeles FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jassem Koleilat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jassem Koleilat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Stade Laval B
6 Kasım 2018 yılında Sparta Praha B
5 Ocak 2019 yılında Stade Laval B
1 Ağustos 2019 yılında Iowa Western
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
13 Ocak 2021 yılında UNH Wildcats
21 Aralık 2022 yılında LAFC
Jassem Koleilat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jassem Koleilat şuan Los Angeles FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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