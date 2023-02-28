Jasur Azimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Azimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasur Azimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasur Azimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasur Azimov 11 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Жасур Азимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasur Azimov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jasur Azimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jasur Azimov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jasur Azimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasur Azimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasur Azimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasur Azimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dinamo

15 Ağustos 2020 yılında Qizilqum

30 Temmuz 2022 yılında FC Buxoro

Jasur Azimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasur Azimov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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