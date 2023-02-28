Jasur Jumaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Jumaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasur Jumaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasur Jumaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasur Jumaev 16 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Жасур Жумаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasur Jumaev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asia Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jasur Jumaev'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jasur Jumaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasur Jumaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasur Jumaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasur Jumaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Nasaf Qarshi

24 Ocak 2022 yılında Dinamo

31 Aralık 2022 yılında Nasaf Qarshi

Jasur Jumaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasur Jumaev şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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