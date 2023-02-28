Jasur Khakimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Khakimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasur Khakimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasur Khakimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasur Khakimov 24 Mayıs 1994 tarihinde Urtachirchik şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Джасур Баротович Хакимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasur Khakimov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATHLETIC DARJE yapmaktadır. Jasur Khakimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 20 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Jasur Khakimov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jasur Khakimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasur Khakimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasur Khakimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasur Khakimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Sogdiana

31 Aralık 2014 yılında P. Tashkent U18

1 Ocak 2015 yılında Sogdiana

1 Ocak 2016 yılında Metallurg Bk.

1 Ağustos 2016 yılında Pakhtakor

6 Temmuz 2018 yılında Kokand 1912

31 Aralık 2018 yılında Pakhtakor

27 Ocak 2019 yılında AGMK Olmaliq

26 Şubat 2020 yılında FK Buxoro

7 Ocak 2021 yılında FK Turon

31 Temmuz 2021 yılında Sogdiana

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

20 Haziran 2022 yılında Bunyodkor

Jasur Khakimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasur Khakimov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Jasur Khakimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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