Jasur Khasanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Khasanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jasur Khasanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jasur Khasanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jasur Khasanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Khasanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jasur Khasanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Khasanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasur Khasanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasur Khasanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasur Khasanov 2 Ağustos 1983 tarihinde Jizzax şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Жасур Орзикулович Хасанов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasur Khasanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jasur Khasanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jasur Khasanov'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jasur Khasanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasur Khasanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jasur Khasanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasur Khasanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Navbahor

1 Ocak 2005 yılında Mash'al

1 Ocak 2007 yılında Bunyodkor

1 Ağustos 2010 yılında Lekhwiya

30 Haziran 2011 yılında Bunyodkor

1 Ağustos 2011 yılında Qatar SC

1 Şubat 2012 yılında Emirates Club

1 Temmuz 2012 yılında Bunyodkor

1 Aralık 2013 yılında Loko Tashkent

1 Ocak 2017 yılında Qizilqum

18 Temmuz 2017 yılında Nasaf Qarshi

1 Temmuz 2018 yılında AGMK Olmaliq

1 Temmuz 2019 yılında Sogdiana

Jasur Khasanov kimdir

Jasur Khasanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasur Khasanov şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sogdiana Dzhizak (1999-2002)

Jasur Khasanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 6 numaralı formasıyla 22 Ağustos 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 53 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jasur Khasanov nereli

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