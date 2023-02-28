Jasur Khasanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Khasanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasur Khasanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasur Khasanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasur Khasanov 24 Temmuz 1989 tarihinde Bukhara şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Джасур Джумамурадович Хасанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasur Khasanov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jasur Khasanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jasur Khasanov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jasur Khasanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasur Khasanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasur Khasanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasur Khasanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2010 yılında Qizilqum

1 Ocak 2011 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2013 yılında Loko Tashkent

1 Ocak 2016 yılında FK Buxoro

20 Temmuz 2017 yılında Neftchi

19 Şubat 2018 yılında Metallurg Bk.

3 Mart 2019 yılında Kokand 1912

26 Şubat 2020 yılında FK Buxoro

26 Ocak 2021 yılında Dinamo

1 Ocak 2022 yılında FC Buxoro

Jasur Khasanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasur Khasanov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Jasur Khasanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 15 numaralı formasıyla 17 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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