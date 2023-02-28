Jasur Kholdorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Kholdorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasur Kholdorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jasur Kholdorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jasur Kholdorov 20 Mart 2001 tarihinde Gulistan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Жасур Холдоров şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jasur Kholdorov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSF-Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Olympic futbol takımında oynamaktadır. FC Olympic takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jasur Kholdorov'nin FC Olympic ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Jasur Kholdorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jasur Kholdorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Bunyodkor-Farm
18 Temmuz 2022 yılında FC Olympic
Jasur Kholdorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jasur Kholdorov şuan FC Olympic takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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