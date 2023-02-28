Jasur Kholdorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Kholdorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jasur Kholdorov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jasur Kholdorov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.