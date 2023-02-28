Jasur Kholturaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Kholturaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasur Kholturaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasur Kholturaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasur Kholturaev 20 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Жасур Холтураев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasur Kholturaev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Qizilqum futbol takımında oynamaktadır. FC Qizilqum takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jasur Kholturaev'nin FC Qizilqum ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jasur Kholturaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasur Kholturaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasur Kholturaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasur Kholturaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2021 yılında Surkhon

25 Şubat 2022 yılında Metallurg Bk.

31 Ocak 2023 yılında Qizilqum

Jasur Kholturaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasur Kholturaev şuan FC Qizilqum takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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