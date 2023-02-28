Jasur Urinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Urinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasur Urinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasur Urinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasur Urinov 24 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Жасур Уринов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasur Urinov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jasur Urinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jasur Urinov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jasur Urinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasur Urinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasur Urinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasur Urinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dinamo

28 Ağustos 2020 yılında Metallurg Bk.

22 Ocak 2021 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2022 yılında FK Turon

Jasur Urinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasur Urinov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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