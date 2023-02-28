Jasur Yakhshiboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Yakhshiboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasur Yakhshiboev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasur Yakhshiboev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasur Yakhshiboev 24 Haziran 1997 tarihinde Chinoz şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Жасур Жумабой оглы Яхшибоев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasur Yakhshiboev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jasur Yakhshiboev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jasur Yakhshiboev'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jasur Yakhshiboev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yakshibaev_7/

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Jasur Yakhshiboev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasur Yakhshiboev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Jasur Yakhshiboev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasur Yakhshiboev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Pakhtakor

5 Ağustos 2019 yılında AGMK Olmaliq

31 Aralık 2019 yılında Pakhtakor

2 Mart 2020 yılında Energetik-BGU

8 Temmuz 2020 yılında Pakhtakor

9 Temmuz 2020 yılında Soligorsk

31 Aralık 2020 yılında Pakhtakor

13 Şubat 2021 yılında Legia Varşova

30 Ağustos 2021 yılında FC Sheriff

30 Haziran 2022 yılında Legia Varşova

16 Temmuz 2022 yılında Navbahor

Jasur Yakhshiboev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasur Yakhshiboev şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Jasur Yakhshiboev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 19 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 10 gol atmıştır.

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