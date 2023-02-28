Jasur Yakubov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasur Yakubov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasur Yakubov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasur Yakubov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasur Yakubov 26 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Жасур Якубов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasur Yakubov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jasur Yakubov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jasur Yakubov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasur Yakubov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jasur Yakubov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasur Yakubov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Kokand U21

1 Ocak 2020 yılında Kokand 1912

11 Ocak 2021 yılında Surkhon

31 Aralık 2021 yılında Kokand 1912

6 Ocak 2022 yılında Loko Tashkent

22 Şubat 2022 yılında Pakhtakor

31 Temmuz 2022 yılında Bunyodkor

Jasur Yakubov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasur Yakubov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Jasur Yakubov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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