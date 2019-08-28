Jatarie White Büyükşehir’de

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Amerikalı pivot Jatarie White'ı kadrosuna kattı.

Bu sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde hedefini play-off olarak belirleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadro güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sezona iyi başlamak isteyen yeşil-beyazlılar son olarak Amerikalı pivot Jatarie White ile anlaşma sağladı.

Bursa ekibine, Amerikan Kolej Ligi takımlarından Texas Longhorn'dan gelen 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 32 maçta 22,6 dakika ve 10,4 sayı ortalamasıyla oynadı.

Kaynak: İHA