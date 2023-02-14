Jaume Cuellar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaume Cuellar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaume Cuellar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaume Cuellar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaume Cuellar 23 Ağu 2001 tarihinde Granollers şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Bolivya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jaume Albert Cuéllar Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaume Cuellar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eugenio Botas Asesoria Deporti yapmaktadır. Jaume Cuellar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 4 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Jaume Cuellar'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaume Cuellar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jaume Cuellar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaume Cuellar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaume Cuellar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Barça U16

4 Ağu 2017 yılında SPAL U17

1 Mart 2018 yılında SPAL U19

4 Ağu 2021 yılında CD Lugo

Jaume Cuellar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaume Cuellar şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jaume Cuellar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Racing Blanenc

Bolivya takımında 16 numaralı formasıyla 15 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bolivya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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