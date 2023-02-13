Jaume Domenech kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaume Domenech Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaume Domenech adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaume Domenech Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaume Domenech 5 Kasım 1990 tarihinde Almenara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jaume Doménech Sánchez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaume Domenech Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jaume Domenech, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia futbol takımında oynamaktadır. Valencia takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Jaume Domenech'nin Valencia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jaume Domenech Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jaudomenech

http://www.instagram.com/jaudomenech/

Jaume Domenech Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jaume Domenech isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jaume Domenech Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaume Domenech futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FC Villarreal C

1 Ağu 2009 yılında Onda

30 Haziran 2010 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2011 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2012 yılında CD El Palo

18 Ocak 2013 yılında Huracán

19 Temmuz 2013 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2015 yılında Valencia

Jaume Domenech Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaume Domenech şuan Valencia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

UD Almenara

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.